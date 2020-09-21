Брюссель, 21 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Все министры иностранных дел стран Европейского союза отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил 21 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

По его словам, главы МИД считают президентские выборы в республике сфальсифицированными.

Кроме того, Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС поддерживают призыв к проведению новых выборов в Белоруссии под эгидой ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкционные меры.