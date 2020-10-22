Минск, , 13:50 — REGNUM Следком Белоруссии расследует уголовное дело о «злостном хулиганстве» по факту состоявшегося 21 октября около 23.00 поджога неизвестными лицами четырёх автомобилей, припаркованных на территории прокуратуры в Солигорске (райцентр в Минской области). Как сообщает пресс-служба СК, пожар потушили силами МЧС.

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«Четыре автомобиля повреждены в результате поджога на территории прокуратуры Солигорского района. Один из автомобилей принадлежат юридическому лицу», — уточнили в СК.

Там сообщили также, что экспертизы проводит Госкомитет судебных экспертиз. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее сотрудники ГКСЭ отметились как соучастники политических репрессий и фальсификаторы государственных экспертиз — в частности, в «уголовном деле регнумовцев». Также напомним, в начале октября Александр Лукашенко назначил председателя ГКСЭ Андрея Шведа генеральным прокурором. С тех пор в отношении установленных фактов убийств и пыток безоружных демонстрантов к уголовной ответственности не привлечён ни один сотрудник силовых структур, что провоцирует радикализацию протестов.