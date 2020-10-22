Брюссель, , 08:34 — REGNUM Рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с Белоруссией приняли 22 октября депутаты Европарламента.

В рекомендациях указывается о необходимости «без промедления ввести санкции, согласованные главами МИД и Европейским советом, направленные против значительной группы лиц и предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки», также в эти списки включен Лукашенко.

Также отмечается, что Европарламент поддерживает решение ЕС и его государств-членов не признавать результаты выборов президента Белоруссии, состоявшиеся 9 августа, и подчеркивается, что «Александр Лукашенко не будет законным президентом страны после истечения его нынешнего срока полномочий 5 ноября».

Кроме того, добавляется, что депутаты Европарламента «признают Координационный совет белорусской оппозиции, инициированный Светланой Тихановской, законным представителем народа, требующим демократических изменений и свободы» в стране.

При этом утверждается, что Тихановская, якобы по данным независимых соцопросов, победила на выборах в Белоруссии и потому «является избранным президентом в главах белорусского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Польша и Украина предоставили белорусским гражданам преференции, что способствовало их выезду в поствыборный период.