Варшава, , 15:30 — REGNUM Телефонный разговор польского и шведского премьер-министров Матеуша Моравецкого и Стефана Лёфвена состоялся 5 октября. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии, а также отношения с Минском и Москвой. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В ходе разговора Моравецкий выразил удовлетворение решениями, принятыми в ходе последней сессии Совета Европы в отношении Белоруссии.

«В ходе переговоров премьер-министры подчеркнули необходимость сохранения твердой и последовательной позиции Европейского союза по этому вопросу. Польша желает видеть твердую приверженность всех стран ЕС поддержке построения гражданского общества, демократической системы и свободной рыночной экономики в Белоруссии», — сообщили в пресс-службе главы польского правительства.

В контексте данный темы премьер-министры Польши и Швеции также указали на возможность посредничества со стороны международных организаций, в том числе, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в налаживании диалога между властью и гражданским обществом.

«В этом отношении будущее польско-шведское политическое сотрудничество может сыграть важную роль в качестве в назначении председателей ОБСЕ», — говорится в сообщении пресс-службы Моравецкого. Напомним, Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, а Польша — в 2022 году.

Премьер-министры также затронули тему отношений ЕС и России. Матеуш Моравецкий представил позицию Польши в отношении проекта «Северный поток — 2» и «попытки отравления Алексея Навального».

Глава польского правительства указал на необходимость разработки общей стратегии действий ЕС в отношении России.

«ЕС должен реагировать на нарушения гражданских прав и прав человека российскими властями, а также на систематическое ограничение институтов гражданского общества. Вопросы безопасности, включая региональную, энергетическую и цифровую, также должны быть ключевым элементом подхода ЕС. Действовать надо солидарно, а также эффективно реагировать на возникающие угрозы», — говорится в сообщении польской стороны по итогам переговоров.