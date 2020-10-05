Минск, , 23:25 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «B», сохранив при этом «негативный» прогноз.

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Согласно шкале кредитных рейтингов S&P, указанный рейтинг означает, что «эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам».

Комментируя опубликованные данные, в пресс-службе министерства финансов Белоруссии заявили, что рейтинги страны «поддерживаются улучшенной в последние годы макроэкономической политикой, о чём свидетельствуют приверженность режиму плавающего обменного курса, более жёсткая фискальная политика и близкая к целевому уровню инфляция».

В то же время отмечено, что сохранение негативного прогноза «отражает риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту».

Также в министерстве ссылаются на оценки аналитиков, согласно которым санкции Евросоюза, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и сравнительно слабые экономические показатели, в том числе из-за пандемии COVID-19, в ближайшие месяцы отразятся на доступе Белоруссии к иностранным рынкам капитала.

Сокращение экономики Белоруссии по итогам 2020 года, согласно прогнозу S&P, составит 3%.

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