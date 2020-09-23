Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она считает инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоялась в Минске сегодня, 23 сентября, фарсом. Видеообращение экс-кандидата 23 сентября размещено в ее Telegram-канале.

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию», — заявила экс-кандидат.

Также Тихановская указала, что, по ее мнению, данная инаугурация — это попытка нынешнего президента Белоруссии признать себя легитимным, которая показывает, «что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал».

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она.

Кроме того, Тихановская назвала себя единственным лидером, который избран белорусским народом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, чья инаугурация состоялась сегодня, 23 сентября, в Минске, не обладает легитимностью, чтобы быть главой государства.