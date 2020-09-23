Братислава, , 14:30 — REGNUM Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, чья инаугурация состоялась сегодня, 23 сентября, в Минске, не обладает легитимностью, чтобы быть главой государства. Соответствующая запись размещена 23 сентября на странице словацкого министра иностранных дел в соцсети Twitter.

«Александр Лукашенко, чья инаугурация прошла сегодня, не имеет легитимности для того, чтобы возглавлять страну», — говорится в сообщении Корчока.

Также глава МИД Словакии обвинил нынешнего белорусского президента в то, что выборы президента, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа, «не были ни свободными, ни честными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко потребовал новых выборов президента страны.

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