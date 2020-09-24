Лондон, , 15:58 — REGNUM Санкции против «ответственных за серьезные нарушения прав человека» в Белоруссии готовится ввести Великобритания. Об этом 24 сентября сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб во время заседания парламента страны.

«Учитывая задержку в Брюсселе (с введением санкционных мер) и мошенническую инаугурацию (белорусского президента Александра) Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции (в соответствии с т. н. поправкой) Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека», — приводит его слова агентство Reuters.

Также он указал, что во время работы над данными санкционными мерами будет вестись координация с Канадой и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белорусском МИД заявили, что Минск никогда не стремился к конфронтации и всегда выступал за диалог с международными партнерами.

Читайте развитие сюжета: В Белоруссии возбудили 280 дел об участии несовершеннолетних в протестах