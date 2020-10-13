Вильнюс, , 14:40 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о выдвижении белорусскому лидеру Александру Лукашенко «народного ультиматума». Об этом 13 октября сообщается в ее Telegram-канале.

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«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум», — говорится в сообщении.

Также в нем выдвигаются требования об уходе Лукашенко с поста президента Белоруссии, остановке «насилия на улицах» и освобождении всех «политзаключенных».

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», — говорится в сообщении и добавляется, что с 26 октября, как обещает экс-кандидат, начнётся национальная забастовка всех предприятий страны, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

«У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске — это «мордовороты», которые за плату принимают участие в протестных акциях.

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