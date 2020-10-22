Минск, , 11:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за то, что СВР регулярно предоставляет белорусской стороне информацию. Он заявил об этом 22 октября во время встречи с Нарышкиным.

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«Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. Мы очень серьезно относимся к ней, и в связи с этим у нас очень много совместной работы», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Также белорусский лидер отметил, что обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время является непростой и подчеркнул, что данная встреча произведет «какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава СВР России Сергей Нарышкин прибыл в Белоруссию, где он встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.