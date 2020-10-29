Приштина, 29 октября 2020, 04:36 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 28 октября опубликовало заявление в поддержку обращения США к белорусским властям.
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Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления:
С 26 октября в Белоруссии продолжается вторая общенациональная забастовка. Протестующие покидают места учебы и работы и выходят на улицы, требуя отставки президента Александра Лукашенко и проведения выборов.
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