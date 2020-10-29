Приштина, , 04:36 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 28 октября опубликовало заявление в поддержку обращения США к белорусским властям.

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Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления:

Мелиза Харадинай-Стубла, глава МИД Косово Республика Косово вместе с США и международным сообществом поддерживает мирные и демократические цели белорусского народа. Мы требуем от правительства Лукашенко освободить незаконно задержанных лиц, положить конец интенет-блокаде всей страны, провести переговоры с представителями политической оппозиции и провести свободные и честные выборы под мониторингом международных наблюдателей.

С 26 октября в Белоруссии продолжается вторая общенациональная забастовка. Протестующие покидают места учебы и работы и выходят на улицы, требуя отставки президента Александра Лукашенко и проведения выборов.

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