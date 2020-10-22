Минск, , 05:05 — REGNUM Серьезные перегибы, допущенные белорусским президентом Александром Лукашенкопри подавлении массовых протестов, напоминают даже не действия спецслужб, а бандитские налеты. Кто и зачем устраивает в Белоруссии парамилитарную «вольницу», избивающую несогласных, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Псевдовоенная, она же «парамилитарная», форма и экипировка без знаков различия обычно присуща «профессиональным демонстрантам», а для военных или даже полиции нарядиться так, чтобы твою принадлежность нельзя было опознать — почти всегда считалось постыдным.

Мало того, в странах Евросоюза и тех странах, которые согласились соблюдать «Европейские принципы по свободе мирных собраний», а значит, и в Белоруссии, такое переодевание сотрудников МВД непонятно в кого должно считаться противозаконным. И действительно, если переодетый силовик получит силовой отпор, вплоть до травмы или даже смерти, кто будет виноват в том, что его «просто не отличили» от бандита?

Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусские города во власти бандитов».