Варшава, 23 сентября 2020, 17:46 — REGNUM МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно занял должность президента Белоруссии.
Об этом 23 сентября сообщается на официальной странице МИД Польши в Twitter.
«Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной», — указано в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Напомним, Польша напрямую поддерживает белорусскую «оппозицию», пытающуюся захватить власть в Белоруссии.
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