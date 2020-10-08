Москва, , 13:09 — REGNUM События в союзной Белоруссии не оставили равнодушными большинство российских граждан, особенно людей среднего и старшего возраста. Для многих эта страна бывшего СССР, несколько столетий подряд входившая в Российскую империю, очень близкая и понятная, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Действительно, для России сегодня она является одним из ключевых партнеров ЕАЭС, Таможенного союза, почти двадцать лет назад взят курс на создание союзного государства.

Важно отметить, что Минск давно придал статус государственного русскому языку. По оценкам ведущих экономистов, белорусская экономика зависит от российской почти на 70%. И это тоже очень существенный факт, чтобы пренебрегать интересами России на западе СНГ.

Светлана Тихановская, безусловно, яркий и высокоинтеллектуальный представитель современной белорусской политической сцены.

Но, к сожалению, после выборов, как видно, география ее поездок охватывала только соседние страны НАТО, долгое пребывание в Литве и Польше можно было бы прервать и визитом в Москву.

Ничего бы с ней не произошло, если бы такой визит состоялся до середины или до конца августа. Наоборот, российская общественность в этом случае получила бы из первых рук аргументированные доводы о назревших изменениях в стране.

Однако после затяжных «гастролей» госпожи Тихановской в Вильнюсе, Варшаве, Берлине и даже в Брюсселе вряд ли широкая аудитория в России выразит ей свою поддержу.

Жесткая реализация политической повестки Запада через инвестиции в белорусскую политическую инфраструктуру не оставили белорусской оппозиции шанса быть понятыми в Москве», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.

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