Москва, , 12:58 — REGNUM Продлённые из-за распространения коронавируса осенние каникулы московским школьникам лучше провести дома или на даче. К этому призвал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче», — написал Собянин.

Гулять школьникам мэр порекомендовал только во дворе или ближайшем парке. Ходить за развлечениями в торговые центры и кататься на общественном транспорте не стоит.

Собянин добавил, что в период двухнедельных каникул в столице не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству города.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за осеннего обострения простудных заболеваний и увеличения выявленных случаев COVID-19 школьные каникулы в Москве начнутся 5 октября и продлятся две недели.

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