Москва, , 13:13 — REGNUM В Кремле рассчитывают на скорое освобождение сотруднице «Ельцин-центра» Марины Петрушко. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пообещал проверить информацию о задержании руководителя интернет-проектами «Ельцин-центра». Песков отметил, что между российским посольством и белорусскими силовиками налажен контакт.

«Посольство регулярно получает информацию о российских гражданах», — сказал представитель Кремля. Он выразил надежду, что российская сторона получит необходимую информацию и по этому случаю.

Напомним, 26 октября в Минске прошли несанкционированные акции протеста. Акции инициированы призывом бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к общенациональной забастовке.

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