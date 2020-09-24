Москва, , 17:40 — REGNUM Программа президента Белоруссии Александра Лукашенко неприемлема ни для прозападных оппозиционеров, ни для тех, кто ориентирован на укрепление отношений России и Белоруссии. Об этом 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Неприятное ощущение возникает, если послушать внимательно инаугурационную речь Александра Лукашенко. «Нация», «независимость» и «суверенитет» — вот, что он говорит, что хвалит и что намеревается обеспечивать (в своем понимании). Такая программа неприемлема ни для прозападных оппозиционеров, ни для тех, кто искренне ориентируется на воссоединение нашего народа и страны», — написал Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Белоруссии заявил, что Белоруссия никогда не стремилась к конфронтации и всегда выступала за диалог с международными партнерами.

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