Москва, 24 сентября 2020, 17:40 — REGNUM Программа президента Белоруссии Александра Лукашенко неприемлема ни для прозападных оппозиционеров, ни для тех, кто ориентирован на укрепление отношений России и Белоруссии. Об этом 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Белоруссии заявил, что Белоруссия никогда не стремилась к конфронтации и всегда выступала за диалог с международными партнерами.
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