Минск, , 12:27 — REGNUM Забастовка работников предприятий в Белоруссии провалилась. Об это 28 октября заявил председатель палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко, сообщает БелТА.

По его словам, забастовка не состоялась, так как работники осознают тяжесть последствий подобного протеста. Спикер добавил, что большинство жителей Белоруссии трезво оценивают ситуацию и сохраняют спокойствие.

Андрейченко заявил, что неудачная попытка погрузить страну в хаос подтверждается стабильной работой предприятий и положительными итогами социально-экономического развития Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично приказал пресечь акцию протеста в Минске 25 октября.

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