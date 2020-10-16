Варшава, , 08:47 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время встречи с избирателями в Филадельфии 15 октября критично высказался о внутренней ситуации в Белоруссии, Венгрии и Польше. Политик заявил, что на примере этих стран можно наблюдать «рост тоталитаризма». Об этом передает Polskie Radio 24.

«НАТО находится под угрозой распада в ближайшем будущем. Мы видим все, что происходит от Белоруссии до Польши и Венгрии. В мире наблюдается подъём тоталитарных режимов», — заявил политик.

Данное высказывание Джо Байден сделал в контексте резкой критики внешней политики действующего президента США — республиканца Дональда Трампа, который является соперником Байдена на предстоящих президентских выборах в США.

Напомним, ранее Джо Байден уже раскритиковал польскую диаспору в США. Так, в интервью New York Times демократ заявил, что перестал посещать Польско-американский клуб, потому что предпочитает контактировать «только с умными людьми». По мнению экспертов, данные высказывания Байдена стали следствием того, что польские организации в США публично поддерживают Дональда Трампа и Республиканскую партию, хотя в прошлом польская диаспора поддерживала в основном Демократическую партию.