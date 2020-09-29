Минск, , 15:43 — REGNUM Россия и Белоруссия необходимо выработать общие подходы по реагированию на информационные атаки и провокации. Об этом сегодня, 29 сентября, на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и РФ, который проходит в Минске, заявил министр информации республики Игорь Луцкий.

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«Нам следует активнее продвигать позитивную повестку белорусско-российского сотрудничества, особенно межрегионального», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что нормативно-правовая база для этого есть.

Лукций указал на необходимость внимательнее рассмотреть вопрос двустороннего взаимодействия в части законодательного регулирования деятельности СМИ и интернет-ресурсов, а также «выработки общих подходов к реагированию на деструктивные, опасные для государства и общества информационные атаки и провокации», пишет Sputnik Беларусь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия в последнее время подвергается беспрецедентному давлению со стороны.