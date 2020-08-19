Минск, , 10:10 — REGNUM Производство на Минском тракторном заводе (МТЗ) не остановлено — продукция продолжает отгружаться. Об этом 19 августа заявили в пресс-службе предприятия, сообщает ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Завод работает, тракторы собираются, что происходит за пределами завода, мы не комментируем», — сообщили на МТЗ. Представитель завода добавила, что руководство предприятия не обращалось в правоохранительные органы для поддержания порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель независимого профсоюза Максим Позняков заявил, что работники ОАО «Беларуськалия» приостановили добычу руды на всех предприятиях и объявили забастовку.