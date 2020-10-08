Берлин, , 08:30 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на то, что она была включена в базу разыскиваемых МВД России лиц.

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик, я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии и тем более в России», — заявила бывший кандидат, видео с ее ответом размещено в Telegram-канале «БелСат».

Также Тихановская заявила, что ее график является очень напряженным и потому она не знала о такой новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская объявлена в России в розыск.