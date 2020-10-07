Ватикан, , 05:21 — REGNUM Спектр реакций, которые продемонстрировали страны Запада, пытаясь «не признать» результаты выборов в Белоруссии, чреват проблемами для тех, кто пытается обсуждать «демократический процесс» в этой стране. Как в очередной раз это подтвердилось в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Ватикан, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Канцелярия президента Польши

По заявлению польского президента, в ходе его беседы с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином обе стороны согласились, что необходима поддержка тех, «кто хочет настоящей демократии» в Белоруссии. Вот только в какой форме может осуществляться эта поддержка?

Ведь даже США, на словах поддерживая белорусских оппозиционеров, фактически признали Александра Лукашенко легитимно избранным президентом. Так может ли /Польша заручится анти-лукашенковской поддержкой со стороны Ватикана?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан учит Варшаву правильному обращению с Белоруссией».