Минск, , 06:17 — REGNUM Массовые протесты в Белоруссии представляются удобным предлогом для выведения Минска из зоны влияния России для многих из тех, кто уже провернул подобную операцию в отношении Украины. Как Эстония пытается заработать статус «великого борца за демократию», спекулируя на белорусских проблемах, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В диалоге с президентом Польши Анджеем Дудой премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о необходимости «поддерживать белорусские проекты по сотрудничеству». Вообще, внимание к «белорусскому вопросу» на этих переговорах было весьма серьезным, что для Эстонии, которая с Белоруссией даже не граничит и не особенно торгует, до сих пор было не характерно. Но, видимо, действия самого бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко по конфронтации с Москвой, заронили надежду в сердца эстонских политиков — а вдруг и этого лидера можно будет демократизировать так же, как в свое время Януковича на Украине.

Пусть и не сразу, медленнее, но готовность Эстонии оказать конкретную помощь «развитию белорусского гражданского общества» именно под соусом нынешних протестов, заставляет предположить, что вектор эстонских усилий будет подобен использованному против Украины. Читайте статью Сергея Артёменко «Эстония открыто поддерживает мятеж в Белоруссии».