Берлин, , 13:41 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не видит для себя политического будущего. Она заявила об этом 6 октября на пресс-брифинге для немецких и международных СМИ, ее слова приводит пресс-служба экс-кандидата в Telegram-канале.

«Я настаиваю на своей переходной роли. Не уверена, что вижу для себя политическое будущее», — сказал Тихановская.

Также экс-кандидат отметила, что не хотела для себя такой роли и не считает, что она останется в политике после того, как, по утверждению Тихановской, в Белоруссии проведут «новые выборы президенты».

«Однако, если в стране все в порядке и не нужно каждый день бояться за себя и близких, наверное, быть политиком проще», — отметила она, добавив, что не знает этого, так как никогда не была политиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии не является подконтрольной кому бы то ни было из-за границы.