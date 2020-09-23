Минск, , 19:23 — REGNUM Помочь удержать власть Николасу Мадуро в Венесуэле и одновременно дать Западу сбросить Александра Лукашенко было бы нелогично, это геополитическое противостояние, здесь не место «демократическому» перфекционизму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 сентября.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Александр Лукашенко принес присягу президента Белоруссии. Целый ряд западных лидеров, включая глав МИД некоторых стран ЕС, заявили, что считают его «нелегитимным».

« Некоторые СМИ сообщили, что вступление Александр Лукашенко в должность президента Белоруссии прошло «тайно». Это, конечно, не так: на церемонию инаугурации были приглашены и присутствовали на ней несколько сотен человек. Тем не менее проведение данной церемонии стало для протестующих белорусов, судя по всему, неожиданностью. Другими словами, сегодняшняя белорусская элита держится сплочённо, и это радует. Сторонники Александра Лукашенко среди простых белорусов, те, кто ценит созданное им государство, такое проведение церемонии вступления в должность ему простят. Его противников ни в чём не убедишь, и отчитываться перед ними было бы глупо.

Что же касается речи президента Белоруссии при вступлении в должность, то даже со скидкой на характер церемонии она мне представляется излишне оптимистичной. Впереди ещё долгая и тяжёлая борьба, и победа далеко ещё не обеспечена.

Запад будет продолжать стараться сбросить Лукашенко, разрушить созданное им государство, оторвать Белоруссию от России, сделать её своим форпостом. В Европе делаются заявления о непризнании результатов прошедших в Белоруссии выборов, о том, что Александр Лукашенко в качестве президента якобы нелегитимен. Европейцы как будто не понимают, что впереди выборы в США и что по сравнению с тем, как были проведены выборы в Белоруссии, те выборы будут заслуживать гораздо большего осуждения. Но никакого осуждения ни от слабых Словакии и Литвы, ни от внешне сильных, но внутренне коррумпированных американцами Германии и Франции в ноябре не последует. Возмущающиеся сегодня европейцы возьмут под козырёк и засунут свою «приверженность демократии» в далёкий карман. Вот будет позорище так позорище!