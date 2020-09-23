Минск,
23 сентября 2020, 19:23 — REGNUM Помочь удержать власть Николасу Мадуро в Венесуэле и одновременно дать Западу сбросить Александра Лукашенко было бы нелогично, это геополитическое противостояние, здесь не место «демократическому» перфекционизму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 сентября.
Как сообщалось ранее, 23 сентября Александр Лукашенко принес присягу президента Белоруссии. Целый ряд западных лидеров, включая глав МИД некоторых стран ЕС, заявили, что считают его «нелегитимным».
«Некоторые СМИ сообщили, что вступление Александр Лукашенко в должность президента Белоруссии прошло «тайно». Это, конечно, не так: на церемонию инаугурации были приглашены и присутствовали на ней несколько сотен человек. Тем не менее проведение данной церемонии стало для протестующих белорусов, судя по всему, неожиданностью. Другими словами, сегодняшняя белорусская элита держится сплочённо, и это радует. Сторонники Александра Лукашенко среди простых белорусов, те, кто ценит созданное им государство, такое проведение церемонии вступления в должность ему простят. Его противников ни в чём не убедишь, и отчитываться перед ними было бы глупо.
Что же касается речи президента Белоруссии при вступлении в должность, то даже со скидкой на характер церемонии она мне представляется излишне оптимистичной. Впереди ещё долгая и тяжёлая борьба, и победа далеко ещё не обеспечена.
Запад будет продолжать стараться сбросить Лукашенко, разрушить созданное им государство, оторвать Белоруссию от России, сделать её своим форпостом. В Европе делаются заявления о непризнании результатов прошедших в Белоруссии выборов, о том, что Александр Лукашенко в качестве президента якобы нелегитимен. Европейцы как будто не понимают, что впереди выборы в США и что по сравнению с тем, как были проведены выборы в Белоруссии, те выборы будут заслуживать гораздо большего осуждения. Но никакого осуждения ни от слабых Словакии и Литвы, ни от внешне сильных, но внутренне коррумпированных американцами Германии и Франции в ноябре не последует. Возмущающиеся сегодня европейцы возьмут под козырёк и засунут свою «приверженность демократии» в далёкий карман. Вот будет позорище так позорище!
О позиции нашей страны прямо скажу, что помочь удержать власть Николасу Мадуро в Венесуэле и одновременно дать Западу сбросить Александра Лукашенко было бы как минимум нелогично. Это борьба, это геополитическое противостояние, здесь не место «демократическому» перфекционизму«, — отметил Михаил Демурин.