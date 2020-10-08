Минск, , 20:49 — REGNUM «Возбуждено уголовное дело по факту поджога входной двери в здание прокуратуры г. Жодино», — сообщила 8 октября Генеральная прокуратура Белоруссии.

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Поджог осуществили неизвестные 8 октября около 3 часов ночи. Следком уже возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса и приступил к его расследованию.

Напомним, 12 февраля суд Советского района Минска приговорил двух 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к 7 годам колонии усиленного режима. В сентябре 2019 года они забросали лампочками с краской здание Мингорсуда, протестуя против политически мотивированных приговоров. В сентябре и октябре того же года они атаковали СИЗО №1 МВД («Володарка»), в котором содержались политзаключённые. Комар и Емельянов метали самодельные «коктейли Молотова», которые не воспламенились.

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Также напомним, Генпрокуратура отказалась рассматривать заявления о совершении уголовных преступлений сотрудниками силовых структур во время подавления протестных выступлений в августе 2020 года. Следком также ответил отказом на требование «Белорусской ассоциации журналистов» возбудить уголовное дело в связи с массовым воспрепятствованием сотрудниками силовых структур законной деятельности журналистов на протестных акциях в августе 2020 года.

В сентябре Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором Белоруссии Андрея Шведа, который отметился в расследовании теракта 2011 года в минском метро, а затем — в политически мотивированном преследовании журналистов. Швед возглавлял госкомитет судебных экспертиз, когда его сотрудники сфальсифицировали комплексную экспертизу по уголовному «делу регнумовцев».