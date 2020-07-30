Минск, , 11:26 — REGNUM В ходе состоявшейся утром 30 июля в Центризбиркоме Белоруссии встречи с кандидатами в президенты госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных накануне 33 граждан России возбуждено уголовное дело. Он сообщил также, что ведётся поиск ещё до 200 въехавших «боевиков».

»Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», — сообщает белорусский портал tut. by со ссылкой на присутствовавшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева.

Равков во время выступления в Центризбиркоме сообщил кандидатам, что в Белоруссии находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что создало риск для массовых мероприятий. В отношении задержанных 33 возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

По словам Дмитриева, Равков заверил: некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию». Со слов главы Совбеза, как поняли кандидаты в президенты, якобы формирующиеся под Псковом и Невелем «группировки» создаются с той же целью.

Кандидат в президенты Сергей Черечень подтвердил сказанное Дмитриевым, сообщив: «Основная цель встречи — предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут».

Черечень заявил, как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», что «были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Белоруссии еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Белоруссии до 9 августа».

Читайте также: Кандидат в президенты Белоруссии сообщил о возможном ограничении интернета

Напомним, под утро 29 июля КГБ Белоруссии совместно с минским ОМОН задержал 33 граждан России, отдыхавших в санатории под Минском. Задержанных объявили членами ЧВК «Вагнер». Государственное телевидение продемонстрировало их паспорта.

В тот же день, 29 июля, Александр Лукашенко созвал срочное заседание Совбеза и, как сообщила президентская пресс-служба, заявил: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было всё предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии