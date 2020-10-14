Минск, , 20:26 — REGNUM К братской любви христиан разных политических взглядов призвал в проповеди после состоявшегося 14 октября богослужения в гродненском Свято-Покровском соборе патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

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Он обратился к примерам чудесной помощи Богородицы в спасении Русской земли во времена Дмитрия Донского, Константинополя при нашествии Тамерлана и белорусской деревни от намеревавшихся её сжечь нацистов во время Великой Отечественной войны.

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«Нет у нас должной любви друг о друге, нет покаяния», — констатировал православный священник.

Он напомнил, что ранее рекомендовал священнослужителям: «Не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество — «Магутны Божа».

Речь о песне на написанное в 1943 году стихотворение «Молитва» белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой — коллаборационистски, активно сотрудничавшей с гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, а в эмиграции во время «холодной войны» — с белорусскими националистами, сотрудничавшими с западными спецслужбами. Современные белорусские националисты исполняют песню «Магутны Божа» как свой гимн.

Предстоятель БПЦ отметил: упомянутое произведение «хоть и имеет духовную окраску, но, тем не менее, кто-то радуется исполнению этого песнопения, а кто-то скорбит».

«У нас достаточно других песнопений, которые не разделяют, а объединяют наше общество, наши приходы. И забота каждого настоятеля должна быть об этом. И каждого христианина — заботится о том, чтобы мы были едины во Христе, и были чадами Божьими», — отметил митрополит.

Он отметил, что не собирается закреплять такую позицию никакими указами или распоряжениями, уповая на христианское, евангельское воззрение каждого члена Православной церкви.

«Господь да поможет, чтобы мы сплотились, объединились и вернулись к тихой, мирной Белоруссии, и, вместе с тем, живущей по евангельским началам», — сказал патриарший экзарх всея Белоруссии.

Напомним, ранее белорусские националисты активно заявляли свою враждебность Православной церкви. Будучи преимущественно не православными, они требовали перевода богослужения на «беларускую мову», провозглашения автокефалии БПЦ (Белорусского Экзархата РПЦ), назначения предстоятелем местной церкви уроженца Белоруссии. Решением Священного Синода РПЦ от 25 августа патриаршим экзархом, митрополитом Минским и Заславским стал Вениамин (в миру Виталий Тупеко), уроженец Брестской области.