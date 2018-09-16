Президент России Владимир Путин с 1 по 4 сентября совершает рабочую поездку на Дальний Восток.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России примет участие в работе VI Восточного экономического форума. Его темой в этом году объявлены «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

1 сентября Путин посетит Всероссийский детский центр «Океан», где проведёт приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Президент в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан.

В программе запланирована встреча Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

2 сентября Путин посетит введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов.

На площадке форума главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока. Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября президент России выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума.

4 сентября российский лидер посетит космодром «Восточный».

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