В дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд органичней, в частности, режим «технологической тишины». В этот период в городе будут приостановлены все земляные работы.
Российское общество «Знание» покажет встречу президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
На VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и дальше продолжит работать на постоянной основе.
Во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан» 1 сентября поедет президент РФ Владимир Путин.
В преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Как ожидается, на мероприятии будет достигнуто не менее 20 договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Во Владивостоке с 1 по 4 сентября будет ограничена навигация для всех типов судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский — ограничена с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.