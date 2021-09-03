Владивосток, , 11:25 — REGNUM Министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу эффективно работают в МИД РФ и Минобороны, и отправлять их в Госдуму в качестве депутатов было бы жалко. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Жалко. Они на своём месте хорошо работают, и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», — заявил Путин.

«Решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», — указал он.