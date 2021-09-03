Владивосток, , 09:32 — REGNUM Дальневосточные регионы России являются частью Азиатско-Тихоокеанского региона, локомотива глобальной экономики. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики. Это всем хорошо известно. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые», — заявил Путин.

«Россия в этой связи, хочу это отметить, это естественно, но тем не менее хочу подчеркнуть: Россия это неотъемлемая часть АТР. И мы будем формировать в дальневосточных регионах мощные центры притяжения капитала и новой экономики», — указал он.