Владивосток, , 15:56 — REGNUM Совместное признание сертификатов о вакцинации поможет восстановить туристический сектор. Во многих странах именно туризм развивает экономику, заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в видеообращении, показанном 3 сентября на ВЭФ.

Дом правительства Таиланда (сс) Sodacan

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От имени своей страны он пригласил всех к совместной выработке новых рекомендаций по безопасному туризму, а также к совместному признанию вакцинных сертификатов, чтобы восстановить серьёзно пострадавшую от пандемии туристическую отрасль в ближайшем будущем.

«Для многих туризм — это один из ключевых двигателей развития экономики», — сказал Чан-Оча.

Премьер-министр отметил, что власти Таиланда пошагово открывают доступ в страну для путешественников. Действуют программы, освобождающие привитых туристов от платного карантина, и их будут расширять на другие регионы страны по мере улучшения эпидситуации.

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