Москва, , 10:32 — REGNUM История является важнейшей дисциплиной, которая так или иначе затрагивает все сферы знания. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Я в качестве темы избрал историю. В этом смысле и в этой области я не считаю себя специалистом, экспертом. И поэтому у нас с вами будет не урок — беседа на предлагаемую тему. Почему я обратил своё внимание именно к этой области знания? Потому что она, во-первых, интересная очень, а, во-вторых, она очень важна и охватывает все сферы знания. Все», — заявил Путин.

По его словам, история является «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний», и это важно в том числе для того, чтобы «понять, в каких условиях общество живёт сегодня и что его ожидает дальше».