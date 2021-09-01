Владивосток, , 10:57 — REGNUM Традиционные формы организации образовательного процесса должны дополняться современными инструментами, но не должны ими вытесняться. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"У нас очень много сегодня идёт разговоров по поводу того, каково должно быть образование: оно должно реализовываться онлайн или это должно быть офлайн, в прямом контакте? Ну конечно, современные способы подачи знания, передачи их — они должны быть использованы, без всякого сомнения», — заявил Путин.

«Но есть некоторые обстоятельства. Вот они в чём заключаются, это не моё мнение, а мнение подавляющего большинства экспертов: эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если всё время будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, будет утрачен», — указал он.