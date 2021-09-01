Владивосток, , 11:33 — REGNUM Запрет на поступление ГМО на продовольственные рынки России является оправданным. Об этом 1 сентября в рамках лекций общества «Знание» II просветительского марафона «Новое Знание» заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Вопрос использования геномодифицированных продуктов действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он всё-таки не готов пока для того, чтобы широко использовать это так, как это делают, допустим, в Северной Америке, где выращивают от бобовых и сои, кукурузу в огромных количествах, потом используют для корма скоту, а потом это мясо попадает в продажу, как и сами продукты», — заявил Путин.

«Каковы отдалённые последствия для человека использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно. И в этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наши продовольственные рынки. Но изучать эти вопросы, без всяких сомнений, чтобы применять эти исследования в медицине и сельском хозяйстве можно и нужно. Это не запрещено, наоборот, будем всячески поддерживать», — указал он.