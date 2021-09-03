Владивосток, , 16:17 — REGNUM Благословение нужно получить у главы РПЦ патриарха Кирилла, чтобы строить церковь в Твери, где был убит митрополит Филипп II (предположительно — Малютой Скуратовым), заявил 3 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Тверь. Россия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин «Что касается строительства церкви, ещё и по такому поводу, я думаю, что в данном случае уж точно совершенно нужно получать благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

Президент добавил, дополняя своё более раннее высказывание (от 30 августа), что только по одной из версий Филиппа убил Скуратов, а по другой — Скуратов священника не убивал и «не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо».

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