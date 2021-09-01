Москва, , 10:50 — REGNUM США не смогли достичь никаких результатов в Афганистане по той причине, что не учитывали культурную самобытность этой страны. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"20 лет американские войска присутствовали на этой территории, и 20 лет пытались, как можно сказать, никого не обижая, цивилизовывать людей там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле слова, в том числе политическую организацию общества», — заявил Путин.

«Результат: одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, и для тех, кто живёт на территории Афганистана. Результат нулевой. Если не сказать, в минус всё пошло. А почему? Ответ на самом деле очень простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии в самом широком смысле жизни этих людей. Должен подходить с уважением к их традициям. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего», — указал он.