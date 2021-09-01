Москва, , 14:40 — REGNUM До конца 2023 года в России будет создано 256 тыс. новых мест в детских яслях. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в формате видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тыс. новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей», — сказал он.

Также глава Российского государства добавил, что власти страны будут далее развивать социальную и образовательную инфраструктуру во всех регионах РФ, и последовательно добиваться, чтобы родители, «где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане в День знаний сели за парты 47 тыс. первоклассников, многие из которых пойдут в школы, только что открывшие свои двери для учащихся.