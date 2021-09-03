Владивосток, , 10:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Он заявил об этом 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 2021 года.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что экологические требования к перевалке грузов должны работать не только на Дальнем Востоке, а во всех крупных портах России.