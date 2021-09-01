Владивосток, , 11:07 — REGNUM Нацистская Германия относилась к народам России совершенно иначе, чем к западноевропейским нациям, и об этом никогда нельзя забывать. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Судьба русского и других народов России была другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощённых нацистской Германией. Те народы они воспринимали более или менее как свои генетические. И рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. С нашими народами — нет. С русским народом — нет», — заявил Путин.

«Русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-либо болтунам говорить о том, что зачем надо было бороться за Ленинград — его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Жертв было бы меньше, но тогда вас не было бы, кто говорит сегодня таким образом», — указал президент.