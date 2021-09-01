Москва, , 10:24 — REGNUM Интернет открыл доступ к множеству информационных ресурсов, но их качество оставляет желать лучшего. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет, там чего только нет. Туда залезешь — там вроде бы можно узнать всё, от звёзд до центра земли, от гвоздей до бриллиантов, ну всё. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации», — заявил Путин.

«Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. А верить нельзя. Потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», — указал он.