Владивосток, , 11:58 — REGNUM В России начнут уделять особое внимание развитию региональных вузов. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».

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«Проблема в том, что когда люди с периферии приезжают туда, то немногие хотят возвращаться. А нам нужны кадры на местах, это совершенно точно. Поэтому мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях будет отдаваться на места в региональные вузы», — заявил Путин.

«Мы приподнимем и уровень образования, и людям, которые хотят получить образование и остаться на своей малой родине, создадим соответствующие условия», — указал он.