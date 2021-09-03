Владивосток, , 10:54 — REGNUM Исследование происхождения коронавируса нового типа не должно приобретать политизированный характер. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

"Всегда нужно понимать причины явления, истоки это правильно, но неправильно политизировать», — заявил Путин.

«Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода. Потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время важно отбросить политизацию и «вместе бороться за преодоление самой пандемии и её последствий».