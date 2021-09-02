Москва, , 14:08 — REGNUM Россия готова к сотрудничеству для развития судоходства по Северному морскому пути со всеми заинтересованными сторонами. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы будем работать со всеми нашими коллегами в рамках международного права, а это Конвенция 1982 года», — отметил российский лидер.

Глава государства признал, что значительная часть этого маршрута проходит через территориальные воды России. Это дает стране существенные конкурентные преимущества. Однако РФ не станет пользоваться этим рычагом и ограничивать кому-то доступ к Севморпути.

«Мы осуществляем эти проводки, и лоцманские проводки. И будем работать со всеми, кто хочет. Мы в этом заинтересованы сами», — подчеркнул Путин.

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