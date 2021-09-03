Владивосток, , 09:37 — REGNUM На Дальнем Востоке России успешно заработали новые крупные индустриальные проекты. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«На Дальнем Востоке в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сфере авиа‑ и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики», — заявил Путин.

«Я хотел бы это подчеркнуть: именно такое разнообразие, диверсификация экономики региона не может нас не вдохновлять на новые свершения по всем этим направлениям. Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь. Судостроение практически после советского периода пришло в запустение полностью, сейчас его возрождаем на новой технологической базе», — подчеркнул он.