Владивосток, 3 сентября 2021, 10:45 — REGNUM Россия по-прежнему заинтересована заключить мирный договор с Японией. Об этом заявил 3 сентября на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент страны Владимир Путин. Он отметил, что поправки в Конституцию РФ, в которой теперь прописано, что Курилы — часть РФ, не изменяют это намерение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он напомнил о договорённостях с Синдзо Абэ, который был на тот момент премьер-министром Японии, о том, чтобы заключить соглашение на основе известных документов 50-х годов. Владимир Путин отметил, что японские партнёры постоянно меняли свою позицию по вопросу заключения мирного договора.
По его словам, о работе на территории Курил с японской стороной договаривались неоднократно. Сейчас есть цель создать необходимые условия для экономически-хозяйственной деятельности на этой территории.
Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний. Бизнес полностью освободят на 10 лет от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога и введут режим таможенной зоны и пониженные страховые взносы.