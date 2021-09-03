Владивосток, , 09:42 — REGNUM На Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Такой по сути беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причём на 10 лет», — заявил Путин.

«Речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% — также на 10 лет», — подчеркнул он.

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны.

«Ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее», — отметил президент.