Владивосток, , 11:46 — REGNUM Межгосударственные отношения строятся на совершенно иных принципах, чем межличностные связи. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».

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"Отношения между государствами — всё-таки это совсем другая субстанция, чем дружба между людьми. Дружба между государствами носит очень прагматичный характер и всегда связана с интересами страны. Потому что здесь даже личные отношения между лидерами важны, но не могут быть определяющими», — заявил Путин.

«Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну, неважно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавлять страну. И прежде всего должен руководствоваться интересами своего народа», — указал он.