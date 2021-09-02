Владивосток, , 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русском во Владивостоке, где ранее открылся VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом известно, что у главы Российского государства обширная программа на ВЭФ и 2 сентября он осмотрит интерактивную презентацию с результатами развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и проведет совещание, посвященное вопросам его социально-экономического развития.

Также 3 сентября президент России, как ожидается, пообщается с модераторами и спикерами мероприятий ВЭФ, проведет традиционное выступление на пленарной сессии форума и будет участвовать в церемонии подписания документов, которые связаны с крупными инвестициями в этот регион.

Отметим, российский лидер традиционно посещает ВЭФ, который последний раз был проведен два года назад и отменен в минувшем году из-за пандемии коронавируса.